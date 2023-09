Evento em Barreira apresenta novas tecnologias para produção de caju

O Escritório Regional do Sebrae/CE e a Prefeitura de Barreira realizam até sábado (16) a segunda edição da Cajutec, evento voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias visando o avanço da cajucultura local.





O evento ocorre no entorno da igreja matriz e reúne uma programação diversificada e de livre acesso, convidando empreendedores, produtores, exportadores, técnicos, pesquisadores e estudantes universitários a participarem de oficinas, palestras e demonstrações culinárias.





De acordo com Fabiana Gizeli, articuladora Regional do Sebrae, a feira deve promover o fomento às cadeias produtivas do agronegócio por meio do incentivo ao conhecimento e à inovação. Nesta edição, a Cajutec conta com a participação de 50 pequenos negócios, além de uma cozinha show e um concurso gastronômico.





Para fortalecer o enfoque na sustentabilidade na cajucultura, Mariângela da Silva e Maria Eulália Costa, gestoras ambientais da Semace, compartilharão conhecimentos sobre licenciamento ambiental com foco nas indústrias de beneficiamento de castanha de caju.





Uma das palestras mais aguardadas tem como tema o "Potencial do pedúnculo do caju para gastronomia", que será ministrada por Maurício Flair, diretor do Instituto Caju Brasil. Na Cozinha Show, Gerson Eduardo Bezerra conduzirá uma "Aula show" sobre a elaboração de pastas e patês, incentivando o aproveitamento de castanhas quebradas e fora de padrão na gastronomia.





Um concurso gastronômico também está no programa, com pratos à base de subprodutos da indústria do caju, ressaltando a importância de gerar mais renda sem comprometer a qualidade.





Além disso, os participantes terão a oportunidade de participar de práticas de campo e oficinas ministradas por diversos parceiros, incluindo a Embrapa, Banco do Nordeste, Faec, Senar, Sindicato Rural, Ematerce, SDA e Caeira Canta Galo.





A Prefeita de Barreira, Maria Auxiliadora Bezerra Fechine, enfatiza a importância da sustentabilidade na cajucultura: "Queremos trazer essas novas tecnologias sustentáveis para que o nosso produtor rural invista mais e com maior rentabilidade e não desista da cultura, que é a base da nossa economia, como município, e da nossa tradição como barreirenses."





