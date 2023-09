Umidade do ar deve chegar a nível emergencial no interior do Ceará

A umidade relativa do ar em quatro regiões do Ceará estará ao nível emergencial, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).Segundo a Funceme, as regiões do Cariri, Sertão dos Inhamuns, Sertão Central e parte do Vale do Jaguaribe poderão ter valores entre 15% a 25%, principalmente no período da tarde. O aviso é válido até o fim deste sábado (16).



Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

Os principais problemas decorrentes da baixa umidade do ar são: Ressecamento de mucosas;

Sangramento pelo nariz;

Ressecamento da pele;

Irritação dos olhos;

Aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas. Prevenção

Para evitar os danos à saúde, é recomendado proteger a cabeça contra o sol e usar chapéu, roupas leves, calçados confortáveis constituem algumas recomendações importantes.

Os médicos também pedem moderação com os exercícios físicos, principalmente nas horas de sol mais forte, pois a seca reduz a capacidade do corpo para a prática de atividades.

Os portadores de doenças respiratórias precisam privilegiar ambientes arejados e devem tomar sol nos horários em que os raios estejam mais fracos - antes das 10h e depois das 16h.

