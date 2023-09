Homem é preso em Tamboril após agredir mãe e irmã

Na noite desta segunda-feira (11), um caso de violência doméstica foi registrado na cidade de Tamboril. Policiais do Raio estavam realizando patrulhamento de rotina, quando receberam, por volta das 21h, uma denúncia de agressão no bairro Novo Tamboril. Segundo a denúncia, um homem estaria agredindo sua mãe e a irmã.





De acordo com as vítimas, elas foram agredidas com socos e o agressor também teria tentado machucá-las com um martelo, mas felizmente conseguiram escapar. Durante o incidente, o agressor acabou se machucando no ombro e precisou buscar atendimento médico em um hospital próximo.





Os policiais questionaram as vítimas se desejavam seguir adiante com a representação contra o agressor, e ambas responderam afirmativamente. Com isso, a equipe se dirigiu ao hospital e lá encontrou o acusado recebendo cuidados médicos. Foi dada voz de prisão ao agressor, identificado como Rafael Falconeri Magalhães, 34 anos, solteiro, pizzaiolo e residente no bairro Novo Tamboril.





As duas vítimas foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Crateús juntamente com o agressor. No entanto, ao chegarem na delegacia, a mãe decidiu não apresentar uma queixa formal contra o filho, mas a irmã optou por seguir adiante com a representação e buscar justiça pelo ocorrido.





Segundo informou a Polícia, o agressor, já possui passagens pela polícia, inclusive por assaltos, e há apenas 10 dias havia sido solto da penitenciária de Itaitinga.





A Voz de Santa Quiteria