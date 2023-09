Jovem está em UTI após ser agredido, e família denuncia homofobia

Um cearense de 27 anos foi brutalmente agredido e achado desmaiado à beira de uma estrada em Tianguá, no interior do Ceará, no domingo (12). Jardel Firmino está internado em estado grave na UTI da Santa Casa da cidade de Sobral. Em entrevista à TV Verdes Mares, familiares dizem que ele foi agredido por ser homossexual.



"Seu estado de saúde é considerado grave e precisamos de todas as energias positivas e preces para que ele se recupere o mais rápido possível", disse a familiar.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, a polícia investiga o crime, mas ainda não apontou a possível motivação do crime.

Jardel havia saído de casa, no Sítio Conservador, zona rural de Tianguá, no sábado (10), e não retornou para casa; na manhã do dia seguinte, ele foi achado desacordado em uma estrada carroçável. Os familiares foram avisados e o levaram para um hospital.

Até a tarde desta terça-feira (12), ninguém havia sido preso. A polícia faz buscas pelos suspeitos da agressão e investiga o caso como tentativa de homicídio doloso, quando há intensão de cometer o crime.

A Voz de Santa Quiteria