Moraes homologa delação de Mauro Cid e manda soltar militar

Acordo foi fechado com a Polícia Federal e homologado neste sábado.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologou neste sábado a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.





Com a homologação, a expectativa é que o militar deixe a prisão ainda hoje. Mauro Cid está preso no Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília, desde maio.





Para deixar a prisão, o militar terá que cumprir algumas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.





O acordo de delação premiada foi fechado com a Polícia Federal. A delação refere-se ao inquérito das milícias digitais e a todas as investigações conexas, como a investigação sobre a venda de presentes oficiais.





