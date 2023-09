Mulher morre atropelada pelo próprio carro na garagem de casa

O marido chegou a acionar o Corpo de Bombeiros, mas ao chegarem no endereço constataram que ela havia morri

Maria Regina dos Santos, de 61 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (27/9), após ser atropelada pelo próprio carro na garagem da casa onde morava, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.





Conforme apurado pela reportagem, a mulher chegou na residência, estacionou o veículo, fez algumas coisas e depois retornou para a garagem. Pelo lado de fora do carro, ela manuseou a chave do contato, quando o veículo arrancou e a prensou contra a parede.





Já no início da noite, o marido chegou em casa e encontrou a esposa prensada entre o carro e a parede da garagem. Ele acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que ao chegar no endereço constatou o óbito.





