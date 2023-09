PERSEGUIÇÃO? AGU vai abrir processo contra Moro e Deltan

A Advocacia Geral da União (AGU) pretende abrir processos administrativos contra os procuradores da Lava Jato e contra o ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil-PA) para apurar a responsabilidade civil pelo uso de “provas forjadas” e por causar prejuízos.





Jorge Messias, ministro da AGU, pretende imediatamente cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli que determinou “que intime-se a AGU para que proceda à imediata apuração para fins de responsabilidade civil pelos danos causados”. A AGU vai investigar a responsabilidade do ex-juiz Sergio Moro e dos procuradores da Lava Jato, como o ex-deputado federal Deltan Dallagnol.





Na manhã desta quarta-feira (06), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, anulou as provas da Lava Jato contra o presidente Lula apresentadas pela construtora Odebrecht, na decisão o ministro afirmou que a prisão do presidente Lula foi “armação”.





Com Diário do Poder