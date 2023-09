Prefeitura de Sobral prorroga a intervenção na Santa Casa por mais 18 meses

A intervenção, iniciada em setembro de 2022, teve como objetivo reativar os serviços suspensos e enfrentar diversos desafios que afetavam a instituição de saúde, comprometendo a população mais carente de Sobral e de dezenas de municípios vizinhos que dependem diretamente dos serviços ofertados pelo hospital.





Desde então, a nova gestão, em conjunto com a auditoria da Controladoria Geral do Município (CGM), identificou uma série de questões, incluindo serviços precários, problemas financeiros e estruturais.





Durante esse período, também foi descoberto que a Santa Casa havia realizado empréstimos substanciais para suas instituições filiais, totalizando R$ 9.432.909,75 em 2021.





Um dos principais problemas identificados foi o não cumprimento das metas pactuadas no plano operativo, o que levou ao declínio da administração hospitalar. Serviços essenciais, como oncologia e exames de mamografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia, foram impactados pela falta de conformidade com essas metas.





Para lidar com esses desafios, a gestão interventora desenvolveu um plano estratégico que priorizou a recuperação de serviços comprometidos, incluindo a reabilitação da credibilidade junto aos fornecedores de materiais hospitalares e medicamentos.





Setores do hospital com estruturas insalubres e abandonadas foram revitalizados e reformados, com ênfase nas áreas de maior risco. Além disso, a intervenção visa restaurar e expandir os serviços de saúde, com foco na triagem oncológica e cirurgias oncológicas.





Para resolver questões relacionadas à Terapia Renal Substitutiva e à fila de espera crônica de pacientes, a gestão interventora alugou mais equipamentos para eliminar a fila de espera.





Desde o início da intervenção, várias melhorias já foram alcançadas, incluindo a retomada do atendimento médico em oncologia, a reestruturação de insumos e a reabertura de serviços como ultrassonografia e eletroencefalograma para pacientes externos. Outras ações incluem a substituição de equipamentos médicos, reformas em várias áreas do hospital e a reabertura de serviços urológicos e cirurgias eletivas em várias especialidades.





Além disso, a Santa Casa firmou um contrato com a Secretaria de Saúde do Estado para reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas, com uma projeção de 873 cirurgias até agosto de 2024, sendo 229 de ginecologia, nefrologia e urologia, 377 de traumato-ortopedia e 267 de cirurgia geral.





