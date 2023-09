TRAGÉDIA: MORRE JOVEM SOBRALENSE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

Um grave acidente de trânsito do tipo queda de moto, registrado nas primeiras horas da manhã deste domingo (03), na Avenida Jhon Sanford, Junco, ceifou a vida de Clerton Aragão Mendes, carinhosamente conhecido por “Compadre Preta”.





Segundo informações, a vítima retornava da festa "Baía Fantasy", que ocorreu no Sindicato dos Calçadista ,no bairro Renato Parente.





Nas proximidades do HRN, ao passar por uma “lombada" (sinalização vertical) perdeu o controle da moto e ao cair bateu com a cabeça na pista de rolamento, infelizmente morreu no local.





Clerton Aragão era dançarino de quadrilha junina e fazia parte da escola de Samba Unidos do Alto do Cristo, bairro onde morava, em Sobral/CE.





Com informações de SM