UNINTA GANHA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA E ODONTOLOGIA

Com quase 20 anos de UNINTA, o Professor Arry Rocha será o Pró-Reitor de Pós-Graduação em Medicina e Odontologia e terá a missão de coordenar a implantação de vários cursos de pós-graduação nas áreas de médicas e odontológicas.





Com intuito de oferecer mais oportunidades aos seus acadêmicos na obtenção de conhecimentos em diversas áreas da Medicina e Odontologia, o Centro Universitário INTA- UNINTA, está implantando a Pró-Reitoria de Pós Graduação em Medicina e Odontologia.





Na última sexta-feira, dia primeiro de setembro, o dentista e professor Arry Rocha de Oliveira Junior, foi convidado pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Rodrigues, para ocupar o cargo de Pró-Reitor de Pós-graduação em Medicina e Odontologia, naquele Centro Universitário. Arry Rocha foi coordenador do curso de Odontologia durante oito anos, e cita como resultados extraordinário de sua gestão, a autorização do curso de Odontologia em 2015, com a nota máxima (5); sua assessoria técnica direta, em 2018, na construção da clínica odontológica, uma das maiores e mais modernas do Norte-Nordeste do Brasil; o segundo lugar no Prêmio Performance de Gestão do UNINTA, no ano de 2021; e, o reconhecimento do MEC com a nota máxima (5), uma das melhores notas do Brasil, visto que de 48 parâmetros avaliados pelo MEC o curso de Odontologia do UNINTA tirou 5 em 47.