VEXAME: Desfile de 07 de Setembro já é considerado o maior fracasso da história

Em protesto ao governo Lula, brasileiros que costumavam lotar as ruas no dia 07 de Setembro, nesse ano ficaram em casa.





As cenas melancólicas dos desfiles militares nas ruas vazias de todo o país demonstram o grau de insatisfação da população com o atual governo.





Num contrate escândalo com o 07 de Setembro de 2022, considerado o maior da história em apoio ao governo Jair Bolsonaro, esse ano, já pode ser considerado o maior fracasso da história no quesito presença de publico.





A campanha, que ganhou o mote “fique em casa”, em ironia à expressão usada na pandemia para incentivar o distanciamento social, ganhou adesão de brasileiros em todo país, fazendo do 07 de Setembro de 2023 o mais triste retrato do sentimento dos brasileiros diante do cenário de crise política em que passa o país.





(Folha do Estado)