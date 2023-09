Wellington Macedo é transferido pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu para Brasília

O blogueiro cearense Wellington Macedo foi transferido pela Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (15), de Foz do Iguaçu para Brasília. O avião com Wellington Macedo de Souza, Maxcione Pitangui e Rieny Munhoz desembarcou no Aeroporto da Capital Federal por volta das 15 horas. O trio foi preso na noite desta quinta-feira (14), Cidade do Leste, no Paraguai, durante a Operação Lesa Pátria.





Wellington Macedo, de 47 anos, condenado pela tentativa de explodir uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, durante os atos terroristas de 8 de janeiro. Ele estava foragido desde janeiro de 2023. Entretanto, ainda foragido, foi condenado a seis anos de prisão – em regime fechado – e multado no valor de R$ 9,6 mil.





Entretanto, em operação da PF em coordenação com a Polícia Nacional e o Departamento de Migração do Paraguai, Wellington Macedo foi capturado. Durante a ofensiva, a PF ainda capturou Max Pitangui e Rieny Munhoz. As polícias dos dois países, durante a operação, ainda tentaram prender Oswaldo Eustáquio e Salomão Vieira de Jesus, mas sem sucesso.





Além de Wellington Macedo, os outros dois acusados de participação no crime, George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego Rodrigues dos Santos, também foram condenados e presos. As penas deles foram fixadas, respectivamente, em nove anos e quatro meses de prisão e cinco anos e quatro meses, ambos em regime fechado.





(CN7)