Acusado de tentativa de homicídio há 11 anos em Santa Quitéria é preso em Sobral durante operação

A Polícia Civil de Santa Quitéria, em conjunto com a Delegacia Regional de Canindé, cumpriram na tarde deste sábado (14/10), um mandado de prisão contra um homem de 50 anos, acusado de ter tentado praticar um homicídio há 11 anos, no distrito de Lisieux. A prisão se deu dentro da Operação Paz, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em vários estados, para identificar criminosos envolvidos em casos violentos.





Francisco Alves Rodrigues, conhecido por Chico Moela, estava foragido desde 2019 e foi capturado em frente ao Hospital Regional Norte, no bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior.





Em 26 de maio de 2012, dentro de um bar naquela localidade, o acusado desferiu golpe de faca na altura do pescoço contra a vítima Daniel Esteffeson Alves Maciel. A agressão teria ocorrido no momento em que Daniel estava com seu filho, a época uma criança.





Durante a briga, houve luta corporal entre ambos, até que a vítima começou a perder suas forças, e sangrando bastante. Chico Moela, não satisfeito, seguiu Daniel até a casa do motorista da ambulância, que prestou socorro, com o intuito de concluir o crime.





Francisco foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram lavrados os devidos procedimentos e encontra-se recolhido no sistema prisional, aguardando a convocação da Justiça para o júri popular, mediante o crime cometido.





(A Voz de Sta. Quitéria)