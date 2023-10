Adolescente de 14 anos recebe prêmio por desenvolver sabonete contra câncer de pele

Heman Bekele, um adolescente de 14 anos, foi homenageado com o prêmio de melhor jovem cientista dos EUA por sua inovação: um sabonete que pode combater o câncer de pele por apenas 50 centavos de dólar. Radicado nos Estados Unidos desde os 4 anos de idade, Bekele superou mais de 2 mil competidores no concurso.





Ele explicou sua motivação, dizendo: "O câncer de pele é mais comum em países em desenvolvimento, mas o custo médio de uma cirurgia é de US$ 40.000. Fiquei angustiado com a ideia de as pessoas terem que escolher entre o tratamento e colocar comida na mesa para suas famílias."





Segundo o Metrópoles, o sabonete criado por Bekele atua nas células de proteção da pele conhecidas como células dendríticas. Essas células são responsáveis por proteger as camadas superficiais e intermediárias da pele. No entanto, em casos de câncer de pele do tipo melanoma e infecções como o HPV, essas células enfraquecem, tornando-se menos eficazes.





O projeto do jovem combina três substâncias: ácido salicílico, ácido glicólico e tretinoína, que trabalham em conjunto para reativar as células dendríticas enfraquecidas. Isso permite que essas células retomem sua capacidade de combater infecções e câncer. Em resumo, é como dar uma dose de energia ao Popeye.





Até o momento, a eficácia do sabonete foi testada apenas em modelos computacionais, mas a ideia recebeu reconhecimento dos jurados. Bekele enxerga um potencial notável em seu projeto, afirmando: "O que mais me orgulha é que um pacote com 20 sabonetes custaria apenas 10 dólares, oferecendo uma opção acessível de tratamento para as pessoas", finaliza.





