População do Ceará está mais feminina e envelhecendo mais rápido, aponta Censo

O envelhecimento da população do Ceará é uma tendência confirmada pelo Censo Demográfico de 2022. Enquanto a proporção de idosos aumentou, a de crianças e adolescentes até 14 anos caiu mais que a metade em comparação com o ano de 1980. Os dados sobre idade e sexo da população foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





A pirâmide populacional do Ceará tem mudado: ela está mais estreita na base, onde ficam os jovens, e mais larga no topo, onde ficam os idosos. Segundo o IBGE, a transição para este formato demonstra um movimento de envelhecimento da população.





Aspectos que influenciam no envelhecimento da população, segundo IBGE:

Redução da fecundidade

Redução da mortalidade

Variação do saldo migratório

Na análise pelos grupos de idade, a faixa etária de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos caiu significativamente: ela representava 42,5% da população cearense em 1980. Atualmente, essa proporção é de 20,5%.





Proporção dos grupos de idade na população do Ceará - 1980





Houve mudanças para o grupo de idosos nestas quatro décadas: em 1980, as pessoas de 65 anos ou mais representavam 4,4%. Agora, o Ceará já conta com 10,4% nessa faixa etária.





Proporção dos grupos de idade na população do Ceará - 2022De acordo com o instituto, estas informações são importantes para que a construção de políticas públicas voltadas para os grupos específicos, como crianças, adolescentes, pessoas em idade de trabalhar e idosos.





Índice de envelhecimento

Outro dado do Censo é o índice de envelhecimento. O número representa a relação de idosos (65 anos ou mais) em relação às pessoas com idades entre 0 e 14 anos. Quanto maior o indicador, mais envelhecida é a população.





Desde o último recenseamento, o índice do Ceará teve aumento significativo para o número de idosos para cada 100 pessoas até 14 anos.





Índice de envelhecimento no Ceará:

2010: 29,3 idosos para cada 100 crianças

29,3 idosos para cada 100 crianças 2022: 50,6 idosos para cada 100 crianças

No Ceará, a cidade com população mais envelhecida é São João do Jaguaribe, a cerca de 240 quilômetros de Fortaleza. Localizada no Vale do Jaguaribe, a cidade perdeu 25,89% da população em comparação com o último censo. Com os resultados de 2022, a cidade também é apontada como a que mais tem domicílios vagos no Ceará.





São João do Jaguaribe também foi destaque por liderar a taxa de homicídios no Brasil, conforme publicação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2022.





As cinco cidades com maiores índices de envelhecimento no Ceará:

São João do Jaguaribe: 127,5 idosos para cada 100 crianças

127,5 idosos para cada 100 crianças Cedro: 83,3 idosos para cada 100 crianças

83,3 idosos para cada 100 crianças Quixelô: 82,3 idosos para cada 100 crianças

82,3 idosos para cada 100 crianças Piquet Carneiro: 81,8 idosos para cada 100 crianças

81,8 idosos para cada 100 crianças Deputado Irapuan Pinheiro: 81,7 idosos para cada 100 crianças

Por outro lado, o município com menor índice de envelhecimento no Ceará é Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.





As cinco cidades menos envelhecidas no Ceará:

Eusébio: 25,6 idosos para cada 100 crianças

25,6 idosos para cada 100 crianças Itaitinga: 27 idosos para cada 100 crianças

27 idosos para cada 100 crianças Jijoca de Jericoacoara: 27,3 idosos para cada 100 crianças

27,3 idosos para cada 100 crianças Pacatuba: 29,6 idosos para cada 100 crianças

29,6 idosos para cada 100 crianças Horizonte: 31,6 idosos para cada 100 crianças

Ceará tem mais mulheres que homens





A população do Ceará continua com uma maior quantidade de mulheres do que homens. Em 2022, a razão de sexo foi igual a 93,8. Isso quer dizer que existem 93,8 homens para cada 100 mulheres.





Fortaleza é a cidade em que a população feminina é maior em comparação com a masculina, com 86,6 homens para cada 100 mulheres. Mas há também cidades com mais homens que mulheres, tendo Itaitinga como líder nessa proporção.





As cinco cidades cearenses com maiores proporções de população feminina:

Fortaleza: 86,6 homens para cada 100 mulheres

86,6 homens para cada 100 mulheres Crato: 89,2 homens para cada 100 mulheres

89,2 homens para cada 100 mulheres Juazeiro do Norte: 89,9 homens para cada 100 mulheres

89,9 homens para cada 100 mulheres Iguatu: 90,9 homens para cada 100 mulheres

90,9 homens para cada 100 mulheres Tabuleiro do Norte: 91 homens para cada 100 mulheres

As cinco cidades cearenses com maiores proporções de população masculina:

Itaitinga: 127,1 homens para cada 100 mulheres

127,1 homens para cada 100 mulheres Pires Ferreira: 107,1 homens para cada 100 mulheres

107,1 homens para cada 100 mulheres Amontada: 106,1 homens para cada 100 mulheres

106,1 homens para cada 100 mulheres Miraíma: 105,6 homens para cada 100 mulheres

105,6 homens para cada 100 mulheres Ibaretama: 104,6 homens para cada 100 mulheres

De acordo com o IBGE, a proporção menor de homens é esperada em populações que apresentam envelhecimento demográfico. Isso porque as mulheres apresentam, na média, menor mortalidade durante todas as etapas da vida.





