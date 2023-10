Mulher vence processo para despejar filhos de 40 e 42 anos de casa

Uma mãe na Itália estava cansada de pedir aos seus filhos, que têm 40 e 42 anos, para serem mais independentes e saírem de casa, além de estar irritada por ter de sustentá-los. Então, ela foi à Justiça e conseguiu uma ordem para que eles saíssem de casa. Conforme informações do G1 a mulher tem 75 anos.





As informações sobre o processo foram divulgadas nesta quinta-feira (26), pelo jornal britânico "The Guardian" e pela mídia local na Itália.





De acordo com a mulher os filhos têm empregos, mas se recusaram a ajudar com as tarefas domésticas. A juíza concordou com a mãe, dizendo que, dada a idade dos filhos, não era mais responsabilidade dos pais sustentá-los.





De acordo com o jornal "The Guardian," quase 70% dos italianos entre 18 e 34 anos, a maioria sendo homens, ainda moram com seus pais, conforme dados de 2022.





Embora seja comum na cultura italiana que várias gerações vivam juntas, tem havido um aumento nos últimos anos no número de jovens adultos que permanecem em casa com a família por mais tempo. Isso se deve, em grande parte, a crises econômicas e ao tempo prolongado necessário para obter um emprego estável.





Via portal A Voz de Santa Quiteria