Motociclista tem perna amputada em colisão com buggy no Ceará; motorista é preso

Na noite desta quinta-feira (26), um motociclista teve a perna amputada após colidir com um buggy. O caso ocorreu no no Bairro Tabuba, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.



De acordo com informações do G1 Ceará os dois motoristas foram socorridos e o motorista do buggy foi preso por embriaguez ao volante. Segundo a Polícia Militar a população informou a uma equipe do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) que realizava patrulhamento na rodovia CE-090, que um buggy colidiu contra uma motocicleta, deixando os passageiros do veículo gravemente feridos.

Os agentes localizaram o condutor Roniel dos Santos Silva, de 38 anos, que passou por um teste de etilômetro, que constatou que ele estava embriagado.

O suspeito foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi verificado que ele já tinha antecedentes criminais por furto. O homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa sob a influência de álcool ou outra substância e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

Via portal A Voz de Santa Quiteria