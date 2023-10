Adolescente mata um e fere três em ataque na saída de escola

Na tarde desta terça-feira (10/10), um adolescente matou um colega e feriu outros três a facadas, na saída de uma escola particular de Poços de Caldas (MG), cidade a cerca de 460 quilômetros da capital mineira.





De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o adolescente responsável pelo ataque é ex-aluno da escola. Ele ainda teria tentado invadir a instituição, mas foi contido por adultos que estavam no local.





A PM, ao chegar à escola, apreendeu o adolescente e o conduziu à delegacia, onde as circunstâncias do crime são apuradas. De acordo com informações preliminares, dois dos adolescentes feridos estão em estado gravíssimo e foram internados na Santa Casa de Poços de Caldas.





O outro adolescente, que até o momento não teve o estado de saúde divulgado, foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas também precisou ser encaminhado ao hospital.





Imagens que circulam nas redes sociais mostra a situação de desespero na saída da escola, após o ataque.





Metrópoles