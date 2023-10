Alunos encontram rã em merenda de escola no Ceará: "Já vem com a sobremesa"

"O caldo já vem com a sobremesa", ironizou um estudante.





Uma aluna relatou à TV Verdes Mares que não foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu na mesma escola. Em outro caso, os alunos se depararam com uma mosca no prato do almoço.





A Secretaria da Educação de Maranguape, responsável pela unidade, diz que está ciente da situação e que adotou medidas administrativas necessárias para evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer.





A prefeitura disse também que a empresa que faz a distribuição do alimento será notificada, e os fatos serão apurados.





Ainda conforme a Secretaria da Educação, o cardápio distribuído nas unidades de ensino do município é avaliado e validado por uma equipe profissional de nutricionistas.





Fonte: G1/CE