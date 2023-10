CRUELDADE: Mulher é condenada por agredir cachorra com pedras e cabo de vassoura

No processo, uma das testemunhas alegou que viu a cadela machucada e “quase morta”. O animal foi resgatado e deixado aos cuidados de um médico veterinário. A cachorrinha estava com uma ferida no olho. A acusada destacou que não agrediu o bichinho, e que esse ferimento ocular teria ocorrido com estouro de uma bomba.





Segundo a juíza, contudo, ficou comprovado que a cadela não foi ferida por explosão de eventual bomba. “Se fosse verdade, era esperado que a ex-tutora tomasse providência para identificar o responsável pela lesão”, destaca.





Na decisão, a juíza reforçou que os relatos das testemunhas são “firmes, seguros e coincidentes” e aliados às imagens da cadela ferida permitem concluir que a ré praticou maus-tratos contra o animal.





Condenada





Em outro ponto da sentença, a magistrada também citou o depoimento de um morador do mesmo lote, que afirmou ter escutado barulho das pancadas e que a cachorrinha apresentava comportamento estranho quando estava pronta da ex-tutora.





“Restou nítido que a ré, dolosamente, extrapolou o direito de que lhe assistia e expôs a saúde da cachorra a perigo concreto, quando a corrigiu de forma violenta e desproporcional, resultando na perda de um olho do bicho”, concluiu a juíza.





Ainda cabe recurso da decisão.





