Correspondente bancária é presa por dar golpe de R$ 80 mil em idosos

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu preventivamente uma correspondente bancária investigada por usar dados de idosos para obter empréstimos. A ação ocorreu em Goiás, na terça-feira (10/10).





Após investigação, foi identificado que a mulher, exercendo a função de correspondente dentro de um banco do município de Santa Terezinha, se valia da função para obter informações pessoais e dados bancários de clientes. Ela realizava empréstimos e transferia os valores para outras contas, além de fazer compras em lojas e sites.





No decorrer das investigações, os policiais descobriram que a investigada selecionava vítimas com idade avançada e elevado poder aquisitivo, pois esse público tem dificuldade para usar o aplicativo da instituição financeira e não acompanha, rotineiramente, as movimentações bancárias.





Correspondente bancária





De acordo com as apurações, uma das vítimas sofreu prejuízo superior a R$ 70 mil, somando os valores subtraídos com compras e empréstimo. De uma segunda vítima, além de compras com um cartão de crédito em sites, a mulher deu golpe realizando o pagamento de procedimento em uma clínica, no valor de R$ 8 mil.





Durante o cumprimento do mandado de busca na casa da correspondente, os policiais apreenderam cadernos com dados de 49 clientes da instituição financeira. Também foram recolhidos folhas de cheque em nome de terceiros, notebook e celulares.





Metrópoles