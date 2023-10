O tratamento contra o câncer deve ser implantado em todas as regiões do Ceará, segundo informou o governador Elmano de Freitas, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, nesta quarta-feira (11).





A proposta de interiorização do serviço de oncologia já havia sido apresentada pelo governador à bancada federal durante a visita realizada, na última segunda-feira (9), ao Hospital Universitário localizado no campus da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza.





“Estamos propondo um plano de tratamento do câncer em todo o estado, inclusive nas microrregiões, para que a gente possa estar o mais próximo possível o cidadão que vai fazer o tratamento. Para se ter uma ideia, só em 2023 estão previstos 21 mil casos novos de câncer no Ceará. A região que mais apresenta casos de câncer é a do Vale do Jaguaribe. Por isso, já implantamos o serviço de oncologia no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe”, afirmou.





O investimento previsto é de R$ 273 milhões. “Nós vamos continuar as conversas com a bancada federal, ouvindo sugestões. É um serviço muito importante para os cearenses”, reforçou o governador.





Educação





Ao lado da secretária Eliana Estrela, o governador destacou ainda o acordo assinado, nessa terça-feira (10), entre Estado e União, para garantir o pagamento de mais uma parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Ao todo, R$ 898 milhões serão enviados para o Estado em 2025.





“Era um processo judicial, referente ao Fundef, que estava tramitando na Justiça há 20 anos. Por meio do diálogo, construímos um acordo no valor de R$ 898 milhões, que nos comprometemos a repassar 60% desse valor aos professores da rede pública estadual, e 40% serão repassados ao nosso projeto de Escolas em Tempo Integral”, garantiu Elmano de Freitas.





A secretária Eliana Estrela falou sobre a importância da conquista. “É mais um compromisso que prioriza a educação. Essa notícia é boa para a educação como um todo, especialmente para o ensino em tempo integral. Estamos muito gratos por tudo e por tanto”, complementou a titular da Seduc.





GC Mais