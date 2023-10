Mulher é presa após atropelar 5 durante briga por vaga de carro

Uma motorista atropelou ao menos cinco pessoas no estacionamento de um salão de beleza, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, durante uma briga por uma vaga de carro, nessa quarta-feira (11/10).





A mulher, que não teve a identidade divulgada, estaria com uma criança no banco do passageiro e foi presa por tentativa de homicídio. Três pessoas ficaram feridas.





Funcionários do estabelecimento acusaram a mulher de ter parado o carro, um Hyundai HB20, no local mesmo sem ser cliente. Eles teriam, então, estacionado um carro em frente ao dela na garagem, impedindo que ela retirasse seu veículo.





A briga teve início por volta das 19h15. O carro da motorista é cercado por pessoas irritadas com a atitude dela. Minutos depois, por volta das 19h19, quando não havia mais carro estacionado na rua impedindo sua saída, ela dá marcha à ré no veículo e atropela ao menos cinco vítimas.





Na sequência, ela ainda acelera para frente, fazendo o carro colidir com outros dois veículos que estavam estacionados. A ação foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento e compartilhada pelo Tenente Dacal, da reserva da Polícia Militar, em seu perfil no Instagram.





O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. A acusada passaria por audiência de custódia nesta quinta-feira (12/10).





Metrópoles