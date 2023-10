BARROQUINHA-CE: DUPLA EM MOTO EXECUTA MULHER A BALA E TENTA MATAR TAMBÉM SEU COMPANHEIRO

Durante a noite desta segunda-feira, 09, por volta das 18:h40, a polícia registrou um homicídio a bala e uma tentativa de homicídio também abala na cidade de Barroquinha





Conforme as informações levantadas pelo blog Camocim polícia 24h, dois indivíduos de pele branca trafegando em uma moto Honda Bros vermelha, chegou em frente a uma residência localizada na rua Amanajás de Araújo, e efetuou vários disparos de pistola contra um casal, sendo que a mulher identificada inicialmente como Vânia Maria foi alvejada com vários disparos e morreu ali mesmo no local. Na mesma ação o seu companheiro identificado como Francisco Leonardo Neres Gomes, 30 anos, natural de Chaval, também foi atingido pelos disparos e foi socorrido em estado grave para o hospital de Barroquinha.





Ainda não se sabe a motivação para o sinistro. Equipes da Polícia Militar de Camocim, Barroquinha e Chaval realizam diligências por toda a área à procura da dupla.





com informações de Camocim Polícia 24h