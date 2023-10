Luto e Revolta: Tianguá chora a perda do jovem Jardel Firmino

É com profunda tristeza que a cidade de Tianguá se despede de um jovem sonhador e cheio de vida, Antônio Jardel Firmino de Lima, de 28 anos de idade. Jardel, morador do Sítio Conservador, zona rural de Tianguá.





No dia 10 de setembro, Jardel saiu de casa. Contudo, algo terrível ocorreu, ele foi encontrado desacordado em uma estrada carroçável no domingo pela manhã com bastante marcas de violência, ele foi brutalmente espancado. A família foi informada sobre o caso e agiu com rapidez, levando-o para atendimento médico no hospital Madalena Nunes na cidade. Após isso, ele foi transferido para a cidade de Sobral.





Infelizmente, o quadro clínico de Jardel era grave, e apesar de todos os esforços da equipe médica e das preces da comunidade, ele veio a falecer no dia de hoje, 09 de outubro, um mês após o trágico acontecimento, no hospital Santa Casa.





Agora, as investigações estão sob responsabilidade da polícia civil da delegacia regional do município. Familiares clamam por justiça “Pedimos por um processo investigativo rigoroso, que traga luz a esse caso e traga alguma paz a nossa família.”





