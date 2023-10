"Ele me pediu para ficar para sempre ao seu lado'" coreano que viajou ao Ceará vai casar com namorada sobralense

O coreano Yang Seok, de 28 anos, e a universitária Luísa Vitória Ribeiro, de 20 anos, vão se casar. O pedido foi feito nesta quinta-feira (5), na praia do Cumbuco, em Caucaia, na Grande Fortaleza. Quem conta é a própria Luísa Vitória.





“Nós fomos para Fortaleza resolver algumas coisas e depois para praia [Cumbuco]. Aí ele de repente me pediu em casamento na beira da praia. Estava eu, minha mãe, e uma amiga. E ele escreveu lá na areia em inglês me pedindo em casamento. Minha mãe não sabe ler inglês e foi muito engraçado. Ele pediu para que nós ficássemos para sempre juntos. Para sempre ao seu lado. Foi lindo o pedido”, afirmou emocionada.





O rapaz viajou mais de 16 mil quilômetros da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, até a cidade de Sobral, no interior do Ceará, para encontrar pela primeira vez a namorada, com quem se relaciona pela internet há um ano. A história do casal viralizou depois que começaram a postar as primeiras experiências de Yang no Ceará.





“Não temos o dia, mas planejamos casar antes dele ir embora”.





O coreano e a cearense viraram grandes amigos porque Luísa queria aprender inglês. Desde que a relação virou namoro, os dois se comunicam pela língua em comum e também por meio do tradutor online. Ao todo, foram três dias de viagem, em quatro voos diferentes e Yang ainda precisou ir de táxi de Fortaleza até o sertão cearense, totalizando cerca de 230 quilômetros.





Agora, o gamer coreano vive uma rotina verdadeiramente cearense: adora tapioca, cuscuz e feijão, se aventurou na sinuca e futebol e conquistou toda a família da amada.





Ele até arrisca algumas palavras em português, como ‘Oi, bom dia, tudo bem. Desculpe. Eu gosto’.





Relembre





A história de amor de Yang Seok, o Yan, e da universitária Luíza Vitória Ribeiro, é vista como um verdadeiro “dorama cearense”.





“Em agosto ele me pediu em namoro e ficamos namorando à distância, por videochamada. Dois meses depois ele falou que iria se organizar para me encontrar. No início eu não acreditei, até ele chegar e a gente se encontrar. Foi mágico poder estar com a pessoa que eu gosto”, relatou Luíza.





“Ele gosta muito de feijão. A gente gosta de feijão, mas ele gostou muito mais, ele amou, come no almoço, no jantar”, conta Luísa.





Nem mesmo o calor de Sobral, onde a temperatura média é de 35,9 °C, desanimou o gamer. “Aqui é quente, mas na Coreia também é quente. Aqui é mais quente, claro, no início foi difícil, mas agora estou bem”, contou Yan ao g1.





