CURSO DE MARKETING EAD RECEBEU O PUBLICITÁRIO GABRIEL RAMALHO NO 3º EPISÓDIO DO PODCAST "MARKETING NA PRÁTICA"

No último dia 06 de outubro, o coordenador do curso de Marketing na modalidade de Ensino a Distância do Centro Universitário Inta (UNINTA), o Prof. Me. Matheus Salvany recebeu o publicitário e Diretor de Marketing do UNINTA, Gabriel Ramalho, para um animado bate-papo.





O convidado compartilhou sua experiência com marketing, respondeu perguntas de internautas e ofereceu dicas para aqueles que têm interesse na área. Também participou do programa o querido estagiário, Levi Lourinho, que auxilia na interação com os internautas.





Com uma duração aproximada de 40 minutos, o programa "Marketing na Prática" vai ao ar a cada 15 dias e faz parte da programação da Rádio Universitária do UNINTA, um projeto desenvolvido pelo curso de Jornalismo. Você também pode acessar o podcast no canal oficial do UNINTA no YouTube.