Bebê de 3 meses morre após irmão rolar e dormir sobre ele em Goiás

Segundo familiares, a mãe dormia com os filhos na cama, mas só percebeu que o bebê não estava respirando quando acordou durante a madrugada.

Um bebê de 3 meses morreu após o irmão, de 1 ano, rolar na cama e dormir sobre ele. O caso aconteceu nessa quarta-feira (25/10), em Anápolis, a 55 km da capital goiana. Familiares relataram que a mãe dormir com os filhos na mesma cama, no entanto, só percebeu a situação quando acordou de madrugada e viu que o mais novo não respirava.





Segundo a família, o pai das crianças também estava próximo, mas dormia no chão com um terceiro filho do casal, de 2 anos. Uma tia contou que a criança de um ano rolou e deitou sobre a barriga do irmão bebê.









Bebê chegou a ser levado para hospital





O bebê foi levado para uma unidade de saúde, mas já chegou sem vida, de acordo com a parente. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis informou que os pais chegaram com a criança na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já em parada cardiorespiratória.





“A equipe de imediato iniciou os protocolo de reanimação por 30 minutos sem sucesso. A criança foi encaminhada para a UPA Pediátrica, onde o foi constatado o falecimento”, diz a nota.





A Polícia Civil do estado informou que não havia registro do caso até a tarde de quarta-feira (25/10).





(Metrópoles)