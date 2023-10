Cantora Solange Almeida faz tratamento devido seu vício em cigarro eletrônico

A cantora Solange Almeida revelou estar atualmente sob tratamento para mitigar as repercussões do abuso de cigarros eletrônicos. Em uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, Solange Almeida compartilhou sua experiência como usuária de cigarros eletrônicos por um período de oito a nove meses, destacando a influência dos amigos que a levaram a experimentá-los. A artista decidiu buscar ajuda médica devido a dificuldades respiratórias e problemas vocais.





A cantora explicou: "após uma avaliação aprofundada, descobri que estava enfrentando uma lesão nas cordas vocais e no pulmão."





Antes de suas apresentações, Solange Almeida submete-se a um processo de tratamento conhecido como fonoterapia, destinado a melhorar a saúde de suas cordas vocais e garganta.





De acordo com o Portal GCMais, o psiquiatra Helder Gomes, diretor clínico do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), vinculado à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), alerta para os muitos riscos associados ao uso de cigarros eletrônicos. Ele afirma que esses dispositivos são frequentemente disfarçados com aromas e sabores atraentes, atraindo, principalmente, a população jovem, que os percebe como socialmente aceitáveis. No entanto, a principal substância causadora de dependência é a nicotina, que está presente nos vapores liberados, inclusive em concentrações superiores às encontradas nos cigarros convencionais.





