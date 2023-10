Carro com paredão quase atinge moto com três passageiros no Ceará

Na tarde do último sábado (14) em Morada Nova, no interior do Ceará, um motorista que conduzia um veículo com um paredão de som perdeu o controle do carro e quase atingiu uma motocicleta que vinha no sentido oposto com três passageiros. De acordo com informações do G1 Ceará ninguém ficou ferido.



O acidente foi flagrado por um motorista que vinha logo atrás do carro com paredão de som, na CE-183.Pelas imagens, é possível notar que o carro desce a via em zigue-zague até perder o controle e o paredão tombar no meio da pista.

"Eu percebi logo que o carro tava fazendo zigue-zague, mas na minha mente ele tava brincando”, relatou o motociclista. Por isso, ele começou a trafegar no canto da rodovia para evitar o meio da pista.

Pouco antes do paredão tombar, o motociclista sai da pista para desviar do aparelho de som. Logo depois, ele para a moto e desce correndo para falar com o motorista do carro.

O condutor da motocicleta tem 16 anos e estava levando a sua mãe e sua a irmã, de 3 anos, para visitar parentes.

Segundo o adolescente, o motorista do carro negou estar bêbado e disse que, como vinha numa descida, o peso do som fez com que ele perdesse o controle do veículo.

