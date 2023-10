CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL - 26/10/2023

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira, 19 de outubro de 2023, em Sobral.





Ao todo, 99 oportunidades estão abertas. Os interessados devem agendar o atendimento através do site ( CLIQUE AQUI ). Os documentos necessários para o atendimento presencial são: Carteira Profissional, Identidade, CPF, Comprovante de Escolaridade e Comprovante de Residência.





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agenciador de publicidade 02

Assistente administrativo 03

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar em saúde bucal 06

Cobrador pracista 01

Consultor de vendas 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cuidador de idosos 01

Eletricista auxiliar 01

Fonoaudiólogo geral 01

Gerente de loja e supermercado 01

Marceneiro de móveis 01

Mecânico de manutenção de máquina industrial 01

Mecânico de veículos 01

Montador de móveis e artefatos de madeira 01

Pizzaiolo 01

Promotor de vendas 02

Representante comercial autônomo 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de laboratório de análises clínicas 01

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico de refrigeração (instalação) 01

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 01

Técnico em nutrição 01

Técnico em segurança do trabalho 02

Técnico mecânico 01

Tecnólogo em meio ambiente 01

Vendedor porta a porta 08

Vendedor pracista 13

Total 59

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Assistente administrativo 01

Auxiliar de almoxarifado 01

Auxiliar de linha de produção 31

Concreteiro 01

Servente de obras 06

Total 40