Crianças denunciam pai após mãe ser esfaqueada durante briga

Policiais militares do Varjão, no Distrito Federal, impediram um feminicídio após denúncia feita pelos filhos da vítima no sábado (30/9). Apavoradas, as crianças foram até o posto policial da região e informaram que o pai delas havia esfaqueado a mãe durante uma briga.



Ao chegarem no local da tentativa de feminicídio, encontraram a vítima ferida e ensanguentada tentando sair do apartamento. A mulher afirmou que seu marido não tinha culpa do ocorrido, numa tentativa de proteger o homem, mas ele confessou o crime e ainda mostrou aos policias onde tinha descartado a arma.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado pela PMDF, realizou os primeiros socorros e conduziu a vítima para o Hospital de Base de Brasília. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I – DEAM I.

Metrópoles