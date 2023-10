Idosa de 81 anos morre após ser agredida por ladrões na própria casa

Uma idosa de 81 anos morreu após ser agredida por assaltantes dentro da própria casa em São Bernardo do Campo, na região do ABC, na madrugada desse domingo (1º/10), data que celebra o Dia do Idoso. Segundo o registro da ocorrência, Amelia Carpi Szabo foi encontrada por policiais militares desacordada e com diversos ferimentos.



O marido de Amelia, Antonio Szabo, de 84 anos, e duas filhas do casal também estavam na casa no momento do crime e foram agredidos.

Antonio disse à polícia que ouviu um barulho no quintal e, por achar que fosse seu filho chegando, voltou a dormir. Ele afirma que, pouco tempo depois, sentiu uma mão sobre seu corpo e, quando abriu os olhos, se deparou com um indivíduo com máscara de caveira segurando uma arma.

Segundo o relato, Antonio teria se assustado e chutado o invasor, em um movimento de reflexo. O mascarado teria então dado diversas coronhadas na cabeça do idoso. Nesse momento, mais três homens teriam entrado no quarto e passado a agredir sua esposa.

A polícia afirma que imagens das câmeras de segurança mostram que os suspeitos fugiram em um veículo Onix branco.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. A polícia trabalha para identificar os suspeitos.

