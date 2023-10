Homem tem perna arrancada do corpo após colisão fatal entre veículos

Uma colisão fatal entre um carro e uma motocicleta no município de Crateús, deixou mais uma pessoa morta. O acidente ocorreu por volta das 6h46 na estrada que liga Crateús à localidade de Lagoa das Pedras dos Brás, especificamente na localidade de Barro Vermelho. A vítima foi o agricultor Manoel de Souza Alves, conhecido como Manel Raposa, 49 anos, morador do município.





Manel conduzia uma motocicleta XLR preta, placa HXS 9369, em direção à Lagoa das Pedras quando um carro que vinha no sentido oposto colidiu com a motocicleta. O carro era um Corolla prata, placa JIF 9B72, dirigido por um jovem chamado Daniel, residente em Crateús. O carro arrastou a motocicleta por vários metros após a colisão, ficando incapaz de continuar.





O motorista do carro abandonou o veículo no local e fugiu a pé, mas foi pego por populares que o levaram à delegacia. De acordo com informações, o condutor do carro havia ingerido bebidas alcoólica. Os veículos e o corpo da vítima permaneceram no local aguardando a perícia forense. Equipes da Polícia Militar e do Samu também compareceram.





Informações indicam que Manel estava indo trabalhar e não havia ingerido bebidas. Ele era muito querido na região, inclusive no meio do esporte, onde ajudava em campeonatos de futebol.





Ele teve a perna arrancada do corpo, que foi encaminhado ao IML de Crateús e o motorista responsável deverá ser autuado em flagrante.





Blog do Manuel Sales