Desabamento do Edifício Andrea completa 4 anos; relembre

Dia 15 de outubro é marcada como a data da tragédia do Edifício Andrea. O prédio residencial de sete andares localizado no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza , desabou por volta das 10h30min, deixando nove pessoas mortas. Durante o período de salvamento, que durou 103 horas , sete pessoas foram resgatadas com vida pelos bombeiros.





O coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros, José Cláudio Barreto de Sousa, lembra da tragédia. Segundo o coronel comandante-geral, os trabalhos duraram mais de dez horas diárias.





"Eu comecei a trabalhar logo no dia seguinte na terça-feira. Trabalhei de oito horas da manhã até vinte e duas horas direto. De terça a sábado. Realmente foi algo inesperado o que aconteceu, mas todos os bombeiros estavam unidos, foi um trabalho muito coeso. Foi importante resgatar aquelas pessoas. Foi impactante, mas destaco a união dos profissionais. A sociedade ajudou muito o Copro de Bombeiros. No fim conseguimos cumprir nossa missão", relembra.





Após anos de uma longa batalha judicial, as famílias finalmente receberam, no último mês de agosto, a indenização referente à desapropriação do terreno onde o prédio estava localizado: um total de R$ 1,7 milhão pago pela Prefeitura de Fortaleza. Valor será dividido entre 12 famílias.





Quartel do Corpo de Bombeiros





Hoje, no local onde ficava o prédio residencial, é construído o novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O equipamento será chamado Companhia 15 de Outubro. A construção foi iniciada em setembro de 2022 e tem prazo de conclusão previsto para o primeiro semestre de 2024. As obras estão 45% concluídas.





Segundo informações do CBMCE, a obra contemplará toda a estrutura necessária para abrigar as operações da Corporação, como estacionamento para viaturas, alojamentos, vestiários, banheiros, refeitório, salas administrativas, recepção, entre outras dependências.





Ao todo, o equipamento, terá uma área de 831 metros quadrados, em uma área de 580m², dividida em três pavimentos e subsolo.





"Vai ser um quartel de combate a incêndio onde nós podemos dar uma resposta mais rápida naquela área da Aldeota. Ali temos o quartel do Mucuripe e outro quartel no Centro da cidade. Com novo quartel, o 15 de Outubro, ele vai ficar ali em um ponto central. Ou seja, a resposta vai rápida. Tenho certeza que será um quartel espetacular", afirmou.





Engenheiros e pedreiro denunciados





Os engenheiros e o pedreiro apontados como responsáveis pelo desabamento foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), em outubro de 2021, mais de dois anos após a tragédia. Eles respondem pelo crime de homicídio duplamente qualificado e outros três delitos.





Um laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) apontou que a atuação dos engenheiros e do pedreiro foi "determinante" para o desabamento.





A denúncia foi assinada pela promotora Alice Iracema Melo Aragão, da 109º Promotoria de Justiça de Fortaleza. Na época a promotora pediu a condenação dos engenheiros José Andreson Gonzaga dos Santos, Carlos Alberto Loss de Oliveira e do pedreiro Amauri Pereira de Souza.





Os três responderam na Justiça pelos crimes de:

Homicídio qualificado , por emprego que possa resultar em perigo comum e por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

, por emprego que possa resultar em perigo comum e por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; Causar desabamento ou desmoronamento;

Lesão corporal de natureza grave , cometido em ato que podia resultar em perigo comum e contra maior de 60 anos;

, cometido em ato que podia resultar em perigo comum e contra maior de 60 anos; Lesão corporal de natureza leve contra três vítimas sobreviventes.

Entenda o caso

O Ministério Público havia pediu à Justiça, em março de 2020, que os três fossem julgados pelo tribunal do júri. A Justiça determinou o julgamento por júri popular e aguardava que a denúncia fosse apresentada.





Segundo parecer de março de 2020 assinado pela promotora de Justiça Ana Claudia de Morais, os dois engenheiros e o pedreiro deveriam ser julgados por homicídio com dolo eventual, quando não há a intenção de matar, mas os agentes assumem esse risco.





Antes de desabar, o edifício passava por reformas, sob responsabilidade dos suspeitos. A intervenção não seguia normas de segurança e foi apontada pela perícia como "determinante" para o desabamento, de acordo com conclusão do inquérito da Polícia Civil.





Uma série de idas e vindas, iniciada com o indiciamento dos suspeitos pelo desabamento, vem causando lentidão no andamento do processo.





Veja o andamento do caso:

15 de outubro de 2019: Edifício Andrea desaba em Fortaleza

Edifício Andrea desaba em Fortaleza 30 de janeiro de 2020: Polícia Civil indicia engenheiros e pedreiro por desabamento

Polícia Civil indicia engenheiros e pedreiro por desabamento 3 de março de 2020: Promotora pede que engenheiros e pedreiro respondam por homicídio na Vara do Júri

Promotora pede que engenheiros e pedreiro respondam por homicídio na Vara do Júri 22 de julho de 2020: Juíza decide que engenheiros e pedreiro devem responder por homicídio com dolo eventual

Juíza decide que engenheiros e pedreiro devem responder por homicídio com dolo eventual 29 de julho de 2020: Defesa de engenheiros e pedreiro entra com recurso contra decisão

Defesa de engenheiros e pedreiro entra com recurso contra decisão 18 de agosto de 2020: Juíza confirma que engenheiros e pedreiro devem responder por homicídio

Juíza confirma que engenheiros e pedreiro devem responder por homicídio 19 de agosto de 2020: defesa de engenheiros e pedreiro entra com recurso na Câmara Criminal

defesa de engenheiros e pedreiro entra com recurso na Câmara Criminal 6 de abril de 2021: Após seis meses, desembargadora libera processo para julgamento

Após seis meses, desembargadora libera processo para julgamento 27 de abril de 2021: 1ª Câmara Criminal define que suspeitos devem responder por homicídio

1ª Câmara Criminal define que suspeitos devem responder por homicídio 22 de julho de 2021: Tribunal de Justiça pede manifestação do Ministério Público sobre denúncia contra engenheiros e pedreiro

Tribunal de Justiça pede manifestação do Ministério Público sobre denúncia contra engenheiros e pedreiro 5 de outubro de 2021: Tribunal de Justiça dá dez dias para Ministério Público se manifestar sobre denúncia contra suspeitos

Tribunal de Justiça dá dez dias para Ministério Público se manifestar sobre denúncia contra suspeitos 25 de outubro de 2021: Ministério Público do Ceará denuncia engenheiros e pedreiro por homicídio qualificado e outros três crimes

Ministério Público do Ceará denuncia engenheiros e pedreiro por homicídio qualificado e outros três crimes 28 de agosto de 2023: Famílias recebem a indenização referente à desapropriação do terreno onde o prédio estava localizado: um total de R$ 1,7 milhão pagos pela Prefeitura de Fortaleza.

A tragédia

Os condôminos do Edifício Andrea haviam contratado a Alpha Engenharia, empresa do engenheiro Andreson Gonzaga, para fazer um processo de recuperação predial. A empresa iniciou as atividades corretivas um dia antes do desabamento, e os serviços manuais atacaram ao menos quatro pilares do condomínio, conforme aponta o laudo.





O processo decorre de entendimentos distintos entre a Polícia Civil e o Ministério Público estaduais. Enquanto o 4ª DP os indiciou por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), o MPCE entendeu que houve dolo eventual no caso, e pediu à Justiça que eles fossem julgados pelo Tribunal do Júri, uma vez que eles teriam assumido o risco de provocar as mortes.





Os advogados de defesa afirmam que os engenheiros e o pedreiro seguiram as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e negaram ter provocado o desabamento.





