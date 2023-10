Estudantes da UVA em Santa Quitéria reclamam novamente sobre falta do ônibus e cobram providências

Universitários de Santa Quitéria, que estudam na Universidade Vale do Acaraú (UVA), voltaram a passar nesta segunda-feira (16/10) por mais uma situação embaraçosa, em relação ao transporte que os conduzem para as aulas em Sobral. A reclamação dos estudantes é de que o ônibus não está sendo assegurado de forma regular para eles, comparado com outras faculdades. O incidente de ontem é de que não teria sido conseguido o transporte a tempo, no caso para saída às 17h e que não foi possível remanejar/distribuir para os outros ônibus.





Por não terem seguido viagem, um grupo de 11 jovens ficou no pátio da Prefeitura Municipal e aproveitou para se mobilizar e cobrar respostas sobre o que alegam ser um "prejuízo e desrespeito praticado somente com eles da universidade pública". A queixa acrescenta em relação a ir junto com as demais faculdades, por irem de carona e consequentemente, afetando/atrasando no horário de chegada, dada as outras prioridades de rotas.





Um problema semelhante já havia ocorrido na quinta-feira (05), inclusive comprometendo com perdas de aulas e até provas. A solução para o caso de forma definitiva é ser designado um transporte exclusivo para UVA, o que os acadêmicos aguardam com bastante expectativa, já que há a promessa para a aquisição/reposição deste ônibus.





Cerca de 15 minutos após a saída dos outros veículos, uma topic teria sido oferecida pela empresa responsável para levá-los, porém consideraram que "não resolveria o problema por estar em atraso e com a maioria já desistindo de ir", optando por não seguirem viagem.





Por sua vez, a Prefeitura Municipal confirmou ao A Voz de Santa Quitéria que os estudantes foram comunicados com antecedência de que não haveria o ônibus, oferecendo a solução de dividi-los, bem como que a van foi oferecida às 17h15 e que daria tempo para que todos pudessem chegar as suas aulas. Completou ainda que está trabalhando para resolver o imbróglio e que o novo transporte da UVA estará circulando a partir de hoje.





(A Voz de Santa Quitéria)