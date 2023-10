Governo do Ceará lança edital da CNH Popular na próxima semana

O Governo do Ceará lançará na próxima segunda-feira, dia 23, o edital do programa Carteira de Habilitação Popular deste ano. O anúncio foi feito hoje pelo governador Elmano de Freitas por meio de suas redes sociais. No total, serão ofertadas 25 mil novas vagas aos cearenses de baixa renda dos 184 municípios do estado, nas categorias A (moto) e B (carro).





Desde que o programa foi iniciado, em 2009, cerca de 200 mil pessoas já foram beneficiadas com a CNH Popular, tanto de motos como carros. “Este é um importante programa do Governo do Estado, que proporciona aos cearenses que mais precisam a possibilidade de adquirirem, de forma gratuita, a Carteira de Habilitação. Isso eleva a autoestima e possibilita que os condutores trafeguem com mais segurança”, citou Elmano de Freitas.





Após o lançamento do edital, as inscrições serão realizadas pelo site oficial do Detran-CE ( www.detran.ce.gov.br ). Segundo o órgão, a disponibilidade de vagas é feita proporcionalmente entre os 184 municípios.