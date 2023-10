GRANJA-CE: APÓS DENÚNCIA, PM'S DO DESTACAMENTO DO PARAZINHO PRENDEM EX-DETENTO ARMADO COM PISTOLA

Um homem de 33 anos, natural de Granja, foi preso por pm’s do Destacamento de Parazinho após ser flagrado com uma pistola taurus calibre .40 com cinco munições intactas.





De acordo com o que apurou o blog Camocim Polícia 24h, por volta das 20h deste domingo, 08, os pm’s receberam algumas denúncias de que tinha um indivíduo armado com uma pistola no Bar do Geovane. Uma das denúncias informava que o suspeito usava short laranja e blusa cinza com boné preto com branco. O homem estaria exibindo a arma no referido bar.





Sem perda de tempo os pm’s foram ao local e avistou o indivíduo com as mesmas características e vestimentas saindo do local. Ele foi abordado e encontrado em sua cintura a referida pistola que estava com a numeração raspada. O suspeito foi identificado como Francisco Denílson da Costa, 36 anos, dono de uma extensa ficha criminal, o qual não esboçou reação, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DRPC de Granja onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.





Efetuaram a prisão: ST C Félix, Cbs M Santos e Rafael





Camocim Polícia 24h