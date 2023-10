Grupo de crianças em clima de Halloween foram resgatados de elevador com problema

Um grupo de oito pessoas, incluindo quatro crianças e quatro adultos, teve uma noite de Halloween um pouco mais emocionante do que o esperado no bairro Meireles, em Fortaleza. Eles ficaram presos em um elevador no segundo andar de um prédio, mas felizmente, todos saíram ilesos.



Os fatos ocorreram por volta das 19 horas desse domingo, 29 de outubro. As oito pessoas estavam prontas e caracterizadas para uma festa de Halloween quando o elevador travou. O susto logo se transformou em alívio quando os bombeiros foram chamados às 19h10min e conseguiram realizar o resgate em menos de dez minutos.

Devido a uma porta com defeito, os bombeiros tiveram que utilizar uma ferramenta de desencarceramento, normalmente usada em acidentes de carro, para liberar o grupo de sua situação apertada. Graças à rápida ação dos bombeiros, a noite de Halloween para o grupo terminou em risos e alívio, sem ferimentos.

Via portal A Voz de Santa Quiteria