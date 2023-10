Motorista com sinal de embriaguez é preso por atropelar 3 idosas

No domingo (29/10), um homem de 19 anos foi detido em flagrante após atropelar e causar a morte de três idosas na Avenida General Ataliba Leonel, no bairro Tucuruvi, zona norte de São Paulo. A Polícia Militar relatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez.





De acordo com informações do Metrópoles o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro. O incidente foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez no 73° Distrito Policial. Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública, o delegado responsável recomendou que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva.





Conforme o relato da ocorrência, Leonilda Aparecida dos Santos, de 80 anos, Alcina Affonso de Franco, de 82 anos, e Alzira Rodrigues Alves Teixeira, de 76 anos, seguiam em direção à igreja quando, por volta das 7h14, o motorista invadiu a calçada e as atropelou.





As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas ao Hospital do Mandaqui e ao Hospital Santa Maggiore, mas infelizmente não sobreviveram. No veículo, havia duas outras pessoas além do motorista, sendo que uma delas também sofreu ferimentos e foi levada para atendimento médico.





A igreja Nossa Senhora dos Prazeres expressou seu pesar por meio das redes sociais.





"É com pesar que comunicamos que no dia de hoje foram para a casa do Pai nossas irmãs Alcina, Alzira e Leonilda. Vamos entrar em oração para que Deus conforte os corações dos familiares e amigos. Que Deus as receba no Reino do Céu. Agradecemos todo o serviço que se dedicaram a nossa comunidade paroquial”, disse a igreja.





