Gêmeos se casam no mesmo dia, horário e local, usando roupas iguais

Dois irmãos gêmeos, André Silva e Adriano Silva, de 47 anos, tomaram a decisão de se casar simultaneamente, no mesmo local, na mesma hora e com trajes idênticos. De acordo com informações do G1 a cerimônia dupla aconteceu na tarde deste sábado, 28, em uma igreja católica na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo.



Na infância e juventude, eles sempre foram próximos. Mesmo agora, como adultos, essa conexão persiste, com ambos trabalhando no mesmo local e compartilhando momentos de lazer juntos.

Antes da cerimônia, um dos irmãos, André, compartilhou que eles haviam feito todos os preparativos para o casamento juntos. "Roupa, sapato e corte de cabelo vão ser os mesmos. Das nossas noivas não sabemos, vai ser surpresa. Meu único medo é delas confundirem a gente no altar e não saberem quem é quem", brincou .

A ideia de realizar um casamento duplo era um sonho antigo dos irmãos, mas ganhou força no último ano, quando suas noivas concordaram com a proposta. "O Adriano arrumou uma namorada e eu perdi meu companheiro de cachaça e curtição. Ai não teve outro jeito, arrumei uma namorada também (risos). Há cinco anos, em uma viagem juntos, chegamos a comentar essa nossa ideia. A noiva do meu irmão relembrou esse desejo este ano e resolvemos realizar esse sonho", explicou André.

