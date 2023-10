PMDF prende foragido condenado a 13 anos por estupro de vulnerável

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou a prisão de dois homens que estavam foragidos da Justiça, devido a acusações de estupro. Segundo informações do Metrópoles ambos os indivíduos estavam com mandados de prisão em aberto.



Uma das detenções ocorreu no domingo (29). O primeiro foragido, com 58 anos de idade, havia sido condenado a uma pena de 13 anos e 3 meses de prisão por estupro de vulnerável.

Além disso, os policiais também efetuaram a prisão de um homem de 36 anos, na sexta-feira (27), no Núcleo Rural de Tabatinga, em Planaltina, Distrito Federal. Esse indivíduo também possuía um mandado de prisão em aberto. devido a acusações de estupro.

O foragido mais novo foi levado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) e, depois, voltou para o sistema carcerário

Via portal A Voz de Santa Quiteria