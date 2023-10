Princípio de incêndio encerra festa de debutante e família tem prejuízo de R$ 100 mil

Uma festa de aniversário de uma adolescente de 15 anos, realizada em um buffet no Bairro Lagoa Sapiranga, Fortaleza, foi abruptamente encerrada devido a um princípio de incêndio na noite deste sábado, 28. Apesar de não terem ocorrido tumultos ou feridos, os danos financeiros estimados alcançam R$ 100 mil.





De acordo com informações do G1 Ceará incidente ocorreu por volta das 23h, com aproximadamente 150 pessoas presentes, sendo 100 convidados e 50 funcionários.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, ainda havia uma considerável quantidade de fumaça. O princípio de incêndio foi controlado e suspeita-se que tenha se originado devido a um curto-circuito no exaustor situado no forro dos banheiros.





A empresa Royal Gourmet emitiu uma nota afirmando que o incidente de incêndio teve origem em um curto-circuito no exaustor e que foram seguidos os devidos procedimentos de segurança.





“Tão logo tomamos conhecimento do ocorrido, esvaziamos imediatamente o salão e realizamos os esforços necessários para combater o sinistro de acordo com as orientações dos treinamentos de rotina realizados junto à equipe de suporte ao Buffet, que é constantemente treinada”, disse a empresa em nota.





A empresa acrescenta que tem a documentação necessária para o funcionamento em dia e dispõe de equipamentos de segurança para evitar danos a pessoas presentes.





