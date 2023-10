Mulher ameaçada por homem se tranca no banheiro e pede ajuda por áudio

Na região do Setor Habitacional Sol Nascente, localizada em Ceilândia, um indivíduo foi detido devido a um caso de violência doméstica contra sua esposa. De acordo com informações do Metrópoles a vítima chegou a se refugiar no banheiro para escapar das agressões por parte do marido. Além disso, durante a operação policial na residência, as autoridades também descobriram uma pistola carregada para uso e 17 munições dispostas sobre a mesa da sala.



Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dentro do banheiro, a mulher conseguiu enviar áudios a familiares relatando a violência. A mãe da vítima foi até a casa da filha para levá-la a uma delegacia e registrar ocorrência quando ouviou os áudios.

O homem então teria saído de casa falando que voltaria armado para matar a companheira. Quando estavam no caminho da delegacia as duas abordaram uma viatura da PM para pedir socorro. Os policiais encontraram o homem que já tinha voltado para casa e deram voz de prisão.

Conforme a PM, homem teria resistido e teria havido luta corporal com os policiais. O suspeito ainda teria agredido dois policiais antes de ser contido. Depois deter o suspeito, a PM encontrou a pistola carregada, as munições e ainda roupas da vítima dentro de um saco de lixo. Ele foi levado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) para o registro da ocorrência.

Via portal A Voz de Santa Quiteria