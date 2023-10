Herói de quatro patas: cão salva a vida de jovem que sofria derrame

O cão, batizado de Axel, acordou os pais do jovem Gabriel, de 17 anos, para avisar que ele não estava bem.

Um cão da raça border collie se tornou um verdadeiro herói ao salvar a vida de um adolescente de 17 anos, que estava sofrendo um acidente vascular cerebral (AVC), também conhecido como derrame. O pet, batizado de Axel, acordou os pais do jovem para sinalizar que ele não estava bem.





Segundo os pais de Gabriel, Amanda e Daines Tannes, o cachorro começou a arranhar a porta do quarto às 5 horas da manhã. Quando o casal abriu a porta, o cão saiu em direção ao quarto do adolescente. O comportamento do pet estranhou a família, que abriu a porta e encontrou o jovem com dificuldades para falar.





Os pais, então, perceberam que havia algo de errado com Gabriel e o levaram ao hospital. De acordo com o boletim médico, o jovem teve um AVC causado por uma ruptura na artéria responsável por levar sangue ao cérebro. Felizmente, a atitude de Axel fez toda a diferença para sua recuperação.





“É incrível que o cachorro deles tenha alertado e iniciado todo esse processo de fazer com que todos acordassem e descessem as escadas”, afirmou o diretor médico e neurocirurgião Sabih Effendi, ao programa Today Show. O caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos.





Agora, Gabriel e Axel estão mais próximos do que nunca. “Ele agora está dormindo mais com Gabriel, e as portas de Gabriel estão abertas para que ele possa entrar e sair. Ele sempre foi muito sensível a tudo e às emoções de todos em casa”, afirmou Amanda, ao Daily Mail.





(Metropoles)