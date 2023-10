Marido de professora, que estava desaparecida, é preso suspeito de matá-la em Varjota

O marido da professora Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos, de 49 anos, morta na última quarta-feira (25), foi preso por suspeita de matá-la, neste sábado (28), em Varjota, no Ceará. O suspeito é Rafael Machado Ramos de Vasconcelos, de 49 anos.





Nas redes sociais, ele chegou a publicar sobre o sumiço da mulher e pedir ajuda sobre informações do paradeiro dela.





Na tarde deste sábado, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu um mandado de prisão temporária pelo crime de feminicídio e de busca e apreensão, em uma casa também no município de Varjota. Um celular foi apreendido









As investigações seguirão com a Delegacia Municipal.





CRIME





A professora, que estava desaparecida desde a última quarta-feira, foi encontrada com sinais de violência, na localidade de Sítio Cajazeiras, em Varjota.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as investigações realizadas pela Delegacia Municipal apontaram o marido da vítima como suspeito do crime.





(Diário do Nordeste)