Doze pessoas morrem em acidente aéreo no Acre

Uma das vítimas era uma criança de 1 ano e 7 meses.





Segundo as informações divulgadas, estavam no avião 6 homens, 3 mulheres e 1 criança de um ano e sete meses, além do piloto e do copiloto.





A queda da aeronave foi seguida por uma explosão, o que segundo o Corpo de Bombeiros, erradicou a chance de sobreviventes.





O governo do Acre emitiu nota oficial sobre a ocorrência. “Diante da fatalidade, o governo do Estado do Acre manifesta solidariedade às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto que estavam a bordo da aeronave, e comunica que manterá toda a sua estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram rapidamente após o acidente”.