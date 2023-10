Preço das passagens aéreas sobe 23,75%

O aumento de 23,75% no custo das passagens aéreas desempenhou o papel central no impulso da inflação oficial do país para 0,21% em outubro. Esse subitem foi o que mais impactou o índice no mês, contribuindo com 0,16 ponto percentual para a taxa.





O grupo Transportes, que inclui passagens aéreas, transporte por aplicativo, táxi, emplacamento e licença, passou de uma elevação de 2,02% em setembro para um aumento de 0,78% em outubro.





Os preços dos combustíveis, por outro lado, recuaram 0,44% no mês. A gasolina teve queda de 0,56%, o etanol recuou 0,27%, e o gás veicular diminuiu 0,27%. O óleo diesel subiu 1,55%.





(Gazeta Brasil)