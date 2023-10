O Grupo Ótica Princesa tem a satisfação de convidar parceiros, amigos e clientes para o lançamento da "Campanha Ótica Princesa, onde serão entregues mais de 50 óculos grátis. Será em Sobral, no dia 27 de outubro, sexta-feira, dia 27, a partir das 9h, no Beco do Cotovelo. Venha conferir e participar deste mega evento.

