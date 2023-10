DOIS ADOLESCENTES SÃO APREENDIDOS SUSPEITOS DE HOMICÍDIO EM FORQUILHA

Nesta quinta-feira (26), a Delegacia Municipal de Forquilha realizou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a um caso de homicídio ocorrido no município em setembro do corrente ano. O alvo do mandado foi um adolescente de 15 anos, acusado de envolvimento na prática de um homicídio qualificado, que aconteceu no dia 30 de setembro de 2023.





De acordo com as investigações conduzidas pela polícia local, esse crime de homicídio envolveu dois adolescentes. O segundo envolvido, já havia sido apreendido em flagrante pela Polícia Militar no dia 22 de outubro de 2023 por um crime similar.





Além da apreensão do adolescente, foi efetuado um mandado de busca e apreensão de objetos, resultando na descoberta das roupas que os adolescentes utilizaram no momento da execução do crime de homicídio.





Segundo informações, os mandados de busca e apreensão dos adolescentes e dos objetos foram expedidos no dia 25 de outubro de 2023.





Sobre o homicídio em questão, ele ocorreu nas proximidades da rodovia que liga Forquilha ao município de Santa Quitéria. A vítima, Francisco Erik Sousa Paiva, de 27 anos e natural de Sobral, foi abordada e brutalmente assassinada com múltiplos tiros por dois homens armados que estavam em uma motocicleta. Os criminosos fugiram sem deixar rastros.





